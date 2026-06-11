Havalimanında korku dolu anlar! THY uçağı direğe çarptı, yolcular tahliye edildi...

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan kalkarak Antalya'ya doğru hareket eden yolcu uçağı, varış noktasında talihsiz bir kaza yaşadı. Uçak, Antalya Havalimanı'na inişini tamamlayıp yolcularını indirmek üzere park yerine doğru manevra yaptığı esnada kanadından darbe aldı.

UÇAĞIN SAĞ KANADI RADAR DİREĞİNE ÇARPTI

Olay, uçağın havalimanındaki park pozisyonuna yanaşması sırasında meydana geldi. Manevra halindeki uçağın sağ kanadı, havalimanında bulunan yer radar anten direğine temas etti. Çarpmanın hemen ardından kabin ve yer ekipleri hızla harekete geçerek uçakta bulunan yolcuların tamamının güvenli tahliyesi için işlemleri başlattı.

TEKNİK İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILDI

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, uçağın sefer ve model detaylarını da barındıran daha kapsamlı resmi bir açıklama yayımladı. Üstün, yaptığı açıklamada, "TK2430 sayılı İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir. Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Olayla ilgili teknik inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. Havalimanındaki kazanın tüm detayları, başlatılan bu teknik incelemenin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.