Havalimanında uyuşturucu sevkiyatı: Personel yardımı ortaya çıktı

Hakkari Selahaddin Eyyubi Havalimanı üzerinden başka illere uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine başlatılan operasyonda 5 kilo metamfetamin ve 4 kilo eroin ele geçirildi. Örgütlü hareket ettiği değerlendirilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Hakkari Yüksekova Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 kilogram metamfetamin ile 4 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, havalimanı üzerinden başka illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığına yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında organize şekilde faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi.

PERSONELDEN YARDIM ALDIKLARI BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu madde kaçakçılığını kuryeler aracılığıyla gerçekleştirdiği, ayrıca havalimanında taşeron yer hizmetlerinde görev yapan bazı personelden yardım aldıkları belirlendi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve üç ay süren fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucunda 5 kilogram metamfetamin ile 4 kilogram eroin ele geçirildi.

Bu sabah eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirilen toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

uyuşturucu operasyonu hakkari yüksekova
