Havayolu yolcu haklarında dijital dönem: 24 bin 150 başvuru çözüldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından devreye alınan dijital yolcu hakları başvuru sisteminin güncel verilerini paylaştı. Havacılık sektöründe yolcu mağduriyetlerinin hızlıca giderilmesi amacıyla kurulan sistem üzerinden on binlerce işlem gerçekleştirildi.

24 BİN 150 BAŞVURU SONUÇLANDI

Bakan Uraloğlu, dijitalleşme hamlesiyle sürecin hızlandığına dikkat çekerek şu verileri paylaştı: “Mart 2025’ten bu yana dijital başvuru sistemi ile 30 bin 750 yolcu hakkı başvurusunu elektronik ortamda ele aldık. 24 bin 150 başvuruyu dijital ortamda sonuçlandırdık.”

Yolcuların haklarını daha etkin arayabilmesi için süreçleri tamamen elektronik ortama taşıdıklarını belirten Uraloğlu, sistemin işleyişini şu sözlerle anlattı: “Başvuru ve değerlendirme işlemleri artık tamamen elektronik ortamda yürütülüyor. Örneğin, olağanüstü olmayan durumlarda uçuş iptali, uçuşun planlanan saatinden sonra gerçekleşmesi, geçerli bilete sahip olunmasına rağmen fazla satış sebebiyle uçağa kabul edilmeyen yolcular ile hizmet sınıfının üst veya alt sınıfa değiştirilmesi gibi birçok durumda yolcularımızın ilgili mevzuat çerçevesinde hakları bulunuyor. Bu doğrultuda yolcularımız, uçuşlarına ilişkin tüm bilgi ve belgeleri KDM-ERP üzerinden (https://kdmerp.shgm.gov.tr/) sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor ve başvuru süreçlerini çevrim içi olarak takip edebiliyor.”

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNE 30 GÜN SÜRE

Yeni sistemde başvurular doğrudan ilgili hava yolu işletmesine iletiliyor. Şirketlere, başvuruyu inceleyip yanıtlamaları için 30 günlük süre tanınıyor. Bakan Uraloğlu bu uygulamanın hedefini, “Bu uygulama ile başvuruların öncelikle hizmeti sunan işletmeler tarafından değerlendirilmesini sağlayarak uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşmasını amaçlıyoruz.” şeklinde özetledi.

Sistemin başvuruları standart bir formatta kayıt altına aldığını belirten Uraloğlu, bu sayede şeffaflığın, izlenebilirliğin ve değerlendirme süreçlerindeki tutarlılığın arttığını vurguladı. Dijitalleşmenin getirdiği hıza ve kurumsal etkinliğe değinen Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: “Başvuruların elektronik ortamda alınması, işlem süreçlerini sadeleştirdi. Tüm süreçlerin merkezi olarak yönetilmesi, istatistiksel analiz ve politika geliştirme kapasitemizi güçlendirdi. Dijitalleşme sayesinde hem yolcu memnuniyetini hem de kurumsal etkinliği artırdık.”

Sistemin mevcut mevzuata uygun şekilde işleyişini sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, elektronik başvuru altyapısının önümüzdeki süreçte de yolcuların hak arama süreçlerini kolaylaştırmaya devam edeceğini kaydetti.