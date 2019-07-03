'Hayali kabine listesi' dedi ve açıkladı! "AK Parti kulislerinde de..."

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, bugünkü 'Hayali kabine listesi dağıtıldı' başlıklı yazısında "Kamuoyuna dağıtılan bu liste AK Parti kulislerinde de konuşulmaya başlandı. Erdoğan zamanı gelince kabineyi değiştirir ve kimseye de sormaz. Bu bir algı operasyonu mu nedir anlamadım, anladığım tek şey bu dönem bakanların çoğunluğu koltuğunu kaybedecek onu biliyorum." ifadelerini kullandı