'Hayali kabine listesi' dedi ve açıkladı! "AK Parti kulislerinde de..."

Murat Polat'ın yazısı şöyle:
"Kamuoyunda yine birileri algı operasyonu yapmaya devam ediyor birileri yine bir şeyler ortaya atmaya çalışıyor.
Hayali kabine listeleri vatandaşların cep telefonlarına whatsapp gurubundan nasıl atılıyor doğrusu merak ettim.
Hayali bir kabine listesi kamuoyuna hemen ulaştırıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinede bazı bakanları görevden alacakmış yerlerine bu hayali listedeki isimleri getirecekmiş.
Erdoğan Cumhurbaşkanı yardımcılığına Ömer Çelik, Süleyman Soylu, Binali Yıldırım’ı getirecekmiş.
Yine hayali listede Hazineden ve Ekonomiden sorumlu Bakan Berat Albayrak görevinden alınacakmış yerine Ersin Özince ve eski Maliye Makanı Naci Ağbal getirilecekmiş.
Dağıtılan liste de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yerine Mustafa Doğan İnal getirilecekmiş dağıtılan kabine listesinde MHP’ye bile bakanlık verilecekmiş.
İçişleri Bakanlığına Bakan Yardımcısı Muhterem İnce veya Mehmet Ersoy'un adı geçiyor.
MHP Milletvekili Saffet Sancaklı Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilecekmiş ayrıca diğer MHP’li vekil Ruhi Ersoy Kültür ve Turizm Bakanlığına getirilecekmiş.
Yine listede Ticaret Bakanlığına Rıfat Hisarcıklıoğlu getirilecekmiş.
Sağlık bakanı Fahrettin Koca bu listede unutulmamış onun yerine de Prof. Dr. Murat Günel veya eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu getirilecekmiş.
Kabinede AK Parti milletvekili Çiğdem Karaaslan Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına getirilecekmiş.
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına Mehmet Cahit Turan’ın yerine Mustafa Ilıcalı ve eski Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal getirilecekmiş.
Liste hayli kalabalık.
Kabine listesi şimdilik elden ele dolaşıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabineyi değiştirdiği zaman kimsenin ruhu bile duymaz.
Kamuoyuna dağıtılan bu liste AK Parti kulislerinde de konuşulmaya başlandı.
Erdoğan zamanı gelince kabineyi değiştirir ve kimseye de sormaz.
Bu bir algı operasyonu mu nedir anlamadım, anladığım tek şey bu dönem bakanların çoğunluğu koltuğunu kaybedecek onu biliyorum."
ulusal.com.tr
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