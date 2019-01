AK Parti ve CHP'nin YSK temsilcileri, seçmen kütüklerinde "hayali seçmen" iddialarını ve beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin durumunu değerlendirdi.

AK Parti ve CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcileri, seçmen kütüklerinde "hayali seçmen" iddialarını ve beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin durumunu değerlendirdi.



AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde seçmen askı listelerinin bugün saat 17.00'de askıdan indirileceğini hatırlattı.



Özel, seçmen askı listelerine yapılacak itirazlar, nakiller, yeniden yazılmalar, listede olmayan vatandaşların kendilerini kontrol ederek oturdukları yerleşim yeriyle birlikte seçmen kütüğüne kaydolmalarının bugün son günü olduğuna işaret etti.



Bu nedenle tüm vatandaşları seçmen kütüğünü kontrol etmeye çağıran Özel, "Listede olmayan vatandaşlarımızın kendilerini yazdırmaları özellikle önem arz ediyor. Çünkü seçim 5 yılda bir geliyor. Seçme hakkımızı zayi etmeyelim, seçmen olup olmadığımızı kontrol edelim." diye konuştu.



"Bunun araştırmasını yapıyoruz"



Özel, son günlerde gündeme gelen "hayali seçmen" konusundaki CHP'nin iddialarının her seçim dönemi ortaya atıldığına işaret ederek, şunları söyledi:



"CHP'nin özellikle 'hayali seçmen' gibi ifadeleri, her seçim öncesi klasiklerinden. Evet belli sayıda seçmenle ilgili seçmen kütüğünde açık görünüyor. Bunlarla ilgili ölüm ya da gaiplik kararı bulunmadığı için böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Bunun araştırmasını yapıyoruz. Şunu iddia edebiliriz ki Türkiye'de seçmen kütükleri dünyanın en güvenli seçmen kütüğüdür. Ne mükerrer seçmen ne hayali seçmen vardır."



"Bundan herkesten çok biz şikayetçiyiz"



Recep Özel, bu seçimde en fazla karşılaşılan konunun, yaşamadıkları yer dışındaki muhtarlıklara seçmen nakli yapılması olduğunu belirtti.



Muhtarlık ve diğer seçimler için yaşamadıkları yerlerde oy kullanmak için giden vatandaşların oluşturduğu bir durumun söz konusu olduğunu ifade eden Özel, şunları kaydetti:



"Bundan herkesten çok biz şikayetçiyiz. Bu konuda vatandaşlarımızın gerçekten seçmen oldukları yerde, yerleşik oldukları yerde oy kullanmaları oranın siyasi dengeleri, vatandaşa saygı açısından, seçilen ve seçenlerin iradelerine saygı açısından çok önemli. Tüm vatandaşlarımızın bulundukları, yerleşik oldukları yerde oy kullanmalarını özellikle istiyoruz, talep ediyoruz.



CHP ve diğer muhalefet partileri seçimden önce böyle konuları gündeme getirerek, seçimin mağlubiyetini bir yerlere fatura etmek, ihale etmek istiyorlar. O faturanın, ihalenin ilk adresi olarak en kolay yer Yüksek Seçim Kurulu. Buna harcadıkları mesai yerine, vatandaşın dertleriyle dertlenebilseler, onlar arasında bulunsalar çok daha faydalı olur."



"YSK'ya itiraz ettik, sonucunu bekliyoruz"



CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da seçmen kütüklerinde hayatta olmadığı halde görünen seçmenlerle ilgili itirazda bulunduklarını, bu seçmenlerin kaydının dondurulacağını bildirdi. Yakupoğlu, şu bilgileri verdi:



"Merkezi Nüfus İdare Sisteminde (MERNİS) ölü ve yaşayan insanlar var. Bir de arada olan insanlar var. Bunlar yaşıyor mu, yaşamıyor mu belli değil. Bu kişilerle ilgili bir işlem yaptırılırsa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bu kişilerin kayıtları aktif hale getiriliyor. Bu 165 kişi de aktif hale gelen yeni seçmenler. Bunları tespit edip YSK'ye itiraz ettik. O itirazın sonucunu bekliyoruz. MERNİS'te 100 yaş üzerindeki seçmen sayısı 6 bin küsur kişi. Hepsini inceledik. YSK da inceledi. MERNİS'e de bildirildi. Bunlarla ilgili tüm incelemeler şu aşamada devam ediyor."



Seçmen askı listelerinin bugün kaldırılacağını, 23 Ocak'ta listelerin sandık bölgesi askı listesine dönüştürüleceğini anlatan Yakupoğlu, 23 ve 24 Ocak'ta siyasi partilerin ilçe başkanlıklarının bu değişikliklere ilişkin tekrar itiraz hakkı bulunduğunu, ardında da parti genel merkezlerinin YSK'ye bir günlük itiraz haklarının bulunduğunu anımsattı.



Yakupoğlu, bu hata ve yanlışlıkların düzeltilmesi için itiraz süreçlerinin bulunduğunu belirterek, "Bazen ölen insanlar bildirilmediği için MERNİS'te hala seçmen olarak görünüyor. Miras hukuku açısından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kendi kendine bu kişileri düşüremiyor. Bundan da kaynaklı sorun var, bu durumda da geçen seçimde 86 kişi vardı." diye konuştu.



"Asıl önemli konu seçmenlerin nakli"



Hadimi Yakupoğlu, bu seçimde asıl önemli konunun, seçmenlerin kayıtlı oldukları yerden alınıp başka bir seçim çevresine aktarılması olduğunu söyledi.



Her mahalli idare seçiminde böyle bir durumla karşılaşıldığını, ancak sayısal olarak bu kadar yüksek oranla ilk defa karşılaşıldığını aktaran Yakupoğlu, "Benim yorumuma göre, birincisi bunun sebebi muhtarlar." dedi. Yakupoğlu, muhtarlığın artık cazip hale geldiğini, bu nedenle muhtarların kendi yakınlarını olduğu gibi kendi mahallerine yığdıklarını söyledi.



İkinci olarak da AK Parti'nin geçen seçimde çok az oyla kaybettiği seçim çevrelerine nokta olarak seçmen kaydırdığını ileri süren Yakupoğlu, "Mesela Adalar'ı niye konuşuyoruz. Geçen seçimde 800 farkla kazanmışız ama oraya şu an bin 200'den fazla seçmen yığdılar. Buna itiraz edildi bugün." ifadesini kullandı.