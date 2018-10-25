AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Melih Gökçek'in MHP'den aday gösterileceği açıklamalarıyla ilgili, 'Bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gündeme ilişkin NTV'de açıklamalarda bulundu.



Yazıcı'nın konuşmasının satırbaşları şöyle:



"Cumhur İttifakı burada bitti mi? Gerek Meclis gerek Meclis dışında bu birlikteliği sürdürme gayreti içerisindeyiz. Bunun somut bir örneğini dün yaşadık. Erken emeklilik önerisinde yaşadık. Sayın Bahçeli müdahalesini radikal biçimde gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı konusunda kararlı olduğunu göstermek için dünkü davranışını gerçekleştirdiği düşüncesindeyim. (MHP Grup Başkanvekili görevden alındı)



Bütçe imkanları olsa asgari ücreti bugünkü seviyede mi tutarız. Bir taraftan bütçeyi artıracağız. Girişimciyi destekleyeceğiz. Bütçeyi büyütüp bu sorunları çözeceğiz.



AK Parti ve MHP ayrı partiler. Belirli alanlarla ittifak ettiğimiz zeminler belli. Her alanda birlikte yürüyeceğiz, diğeri karşı çıkmayacak değil. Bu partilerin varlığını inkar etmiş oluruz.



BİRAZ MESAFELİYİM



(Melih Gökçek'in MHP'den adaylığı) Benim gündemimde böyle bir konu yok. Bu konularda biraz mesafeliyim. Onun için görüş bildirmeyeceğim. Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım.



Bizim seçim takvimi çalışmamız karara bağlanmadı. Hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki hafta MYK toplantımız var, orada takvim netleşir. Çalışmalarımızı tahminen söylüyorum, aralık ayı sonuna kadar bitiririz.

İttifak eden partiler ne kadarsa bir önceki seçimde aldıkları oyların toplamı yazılıyor. Bu bir öngörüdür. Siyasette matematik yok. Partiler arasında ittifak yaptık şeklinde bir deklerasyon olmasa bile sandıkta bu ittifak yapılır. Aydınlık