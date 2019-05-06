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Hayatını kaybeden Kadir Mısıroğlu kimdir? Sözcü yazarı tarihçi Sinan Meydan tek tek yazdı

Atatürk ve cumhuriyet karşıtı yayınlarıyla bilinen Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti. Peki Kadir Mısıroğlu kimdir? Tarihçi yazar Sinan Meydan paylaştı. Meydan, "'10 Kasım'da 9'u 5 geçe kenefe gidin' demişti. 'Mustafa Kemal'in verdiği zararı Yunan yapmazdı' demişti. Milli şairimiz Mehmet Akif'e 'sersemin teki' demişti. 'Çanakkale harbi büyük bir harp değildir' demişti. Tüm ömrünü Atatürk düşmanlığına adamıştı" ifadelerini kullandı

Hayatını kaybeden Kadir Mısıroğlu kimdir? Sözcü yazarı tarihçi Sinan Meydan tek tek yazdı

Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mısıroğlu bugün toprağa verilecek.

1960'lı yıllarda yazılar yazmaya başlayan Kadir Mısıroğlu, Atatürk ve cumhuriyet karşıtı yayınlarıyla biliniyordu.

KADİR MISIROĞLU KİMDİR

Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun kim olduğunu yazdı.

Meydan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu toprakları yeniden vatan yapmak,bu milletin canını,malını,namusunu işgalciden kurtarmak için Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Milli Mücadele sırasında Atatürk'ün kurdurduğu AA, tüm ömrünü "Atatürk düşmanlığına" adamış fesli Kadir' i öve öve bitirememiş. Ne büyük bir ayıp!

Kadir Mısıroğlu

"10 Kasım'da 9'u 5 geçe kenefe gidin” demişti.

"Mustafa Kemal'in verdiği zararı Yunan yapmazdı” demişti.

Milli şairimiz Mehmet Akif'e “sersemin teki” demişti.

"Çanakkale harbi büyük bir harp değildir” demişti.

Tüm ömrünü Atatürk düşmanlığına adamıştı."

ulusal.com.tr



Etiketler; #kadir mısıroğlu #Sinan Meydan #Kadir Mısıroğlu kimdir
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