Hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi canlı yayında konuştu: "Şikayetten vazgeçmemiz için para teklif ettiler"
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturma sürerken, maktulün ailesi katıldıkları canlı yayında açıklamalarda bulundu.
İstanbul Ümraniye’de 19 Mart gecesi meydana gelen ve 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan cinayete ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.
Katil zanlısının da aralarında bulunduğu 7 kişinin tutuklandığı soruşturma devam ederken, maktulün anne ve babası Star TV’de yayınlanan "Nur Viral ile Sen İstersen" programına katılarak sessizliğini bozdu.
"AYAK İŞLERİNİ YAPARDI" İFADESİNE SERT TEPKİ
Programda soruları yanıtlayan Kundakçı ailesi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun savcılık ifadesinde yer alan "Kubilay’ı Canbay aracılığıyla tanıyordum. Canbay’ın ayak işlerini yapardı" şeklindeki beyanlarına sert tepki gösterdi.
Baba Cemil Kundakçı, rapçi Canbay’ın ailesiyle oğlunun arasının çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Oğlum Aleyna ve Canbay’ın evinde kalırdı" sözleriyle söz konusu ifadeyi yalanladı.
Olayın yaşanma şekline dair şüphelerini dile getiren aile, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadeleriyle güvenlik kamerası görüntülerinin uyuşmadığını savundu.
Cinayet mahalline çakarlı araçlarla gelinmesine dikkat çeken aile üyeleri, "İstanbul sokaklarında kim iki çakarlı arabayla, belinde silahla turlar?" sorusunu yöneltti.
Anne Ülker Kundakçı, Kalaycıoğlu’nun olaydaki rolüne ilişkin, "Aleyna o adamları oraya bilerek getirdi. Önüne geçebilirdi" iddiasında bulunurken; baba Kundakçı da benzer bir görüş paylaşarak, "Bana göre o gün onları oraya getiren Aleyna" dedi.
ÇAKARLI ARAÇLARLA GELİP ATEŞ AÇTILAR
Cinayete giden süreç, 19 Mart gecesi rapçi Vahap Canbay’ın, yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istemesiyle başladı. Canbay, bu konuda arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’dan yardım istedi.
İddiaya göre bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi ve araçtan inen saldırgan, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kayıtlara göre Ümraniye’deki cinayet sadece 7 saniye içinde işlendi. Ayrıca Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesinde belirttiği "boğuşma" iddialarının kamera görüntülerine yansımadığı ve ifadelerle görüntülerin örtüşmediği belirlendi.
Aile, bu süreçte hem tehdit aldıklarını hem de davadan vazgeçmeleri için kendilerine para teklifi sunulduğunu ifade ederek adalet arayışlarını sürdüreceklerini belirtti.