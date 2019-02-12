Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Erdoğan Sıcak hayatını kaybetti. Onur Akay, acı haberi duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yayınladığı başsağlığı mesajında "Tiyatro ve sinema dünyasının usta oyuncularından Erdoğan Sıcak'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. " ifadelerini kullandı

Usta tiyatro ve sinema sanatçısı Erdoğan Sıcak’ın vefat ettiğini duyuran Onur Akay, "Bir süredir koah hastalığıyla mücadele eden Erdoğan Sıcak’ı kaybettik. 79 yaşındaki değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Cenazesi Perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak." ifadelerini kullandı.



BAKAN ERSOY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sıcak'ın vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayınladı.



Ersoy, mesajında şunlar belirtti:



"Tiyatro ve sinema dünyasının usta oyuncularından Erdoğan Sıcak'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.



Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağ olsun."



ERDOĞAN SICAK KİMDİR



Erdoğan Sıcak, 18 Ağustos 1940 yılında İstanbul'da doğdu. Sıcak, birçok dizi ve filmde rol aldı.



ulusal.com.tr



