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Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

Baş'ın yurt dışına çıkışına da yasak getirildi

Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

Ortağının mal varlığına zorla el koyup boş senet imzalatmaktan yargılanan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu. Baş'ın yurt dışına çıkışı da yasaklandı.

Sözcü’den Şeyma Ulusoy’un haberine göre mahkeme, eski ortağı Dr. Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki malvarlığını zorla üzerine geçirtip 14 adet senede imza attırdığı suçlamasıyla yargılanan ve hakkında ‘Nitelikli yağma ve açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından dava açılanHaydar Baş 'ın bütün taşınmazlarına tedbir koyarak yurt dışına çıkış yasağı getirdi.
Haydar Baş’ın yanısıra avukatı Lütfullah Önder adına kayıtlı gayrimenkullere de tedbir konuldu.

Haydar Baş, Lütfullah Önder ve Gürcan Bahar hakkında ‘zincirleme şekilde açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından 2’şer yıl 6’şar aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası istenirken aralarında Haydar Baş'ın da olduğu tüm şüpheliler hakkında ‘Birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın duruşmasında Eraslan'ın hekim olan karısı Meral Eraslan,mahkemede “Cemaat yapılanması içerisinde sömürülen sadece biz değiliz. Bu yapılanma içinde bizim gibi başkalarına da senetler imzalatılıyor” dedi.

Etiketler; #haydar baş #btp #Bağımsız Türkiye Partisi
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