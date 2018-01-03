FETÖ elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından, kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.



Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, 15 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.



Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.



Tutuklu sanıklardan eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli Nurullah Altunsoy, savunmasında, hakkındaki iddiaları reddetti.

Usulsüz dinleme iddialarına ilişkin bazı memur raporlarında imzasının bulunduğunu belirten Altunsoy, öldürülen gazeteci Haydar Meriç hakkında yürütülen soruşturmalarda görev almadığını öne sürdü.

Diğer 25 sanığın savunmasının alındığı duruşma, yarına ertelendi.

Tutuklu sanık eski İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek cezaevi ring aracına bindirildiği sırada görüntü alan gazetecilere, "Hiçbir şeyi de kaçırmazlar" diyerek tepki gösterdi.