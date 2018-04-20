Kadiköy'de Haydarpaşa-Gebze banliyö hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Yenileme çalışmaları kapsamında Tıbbiye Caddesi üzerindeki karayolu köprü yıkılıp yenilenecek.
Trafiğe kapanan ana arterdeki köprünün 1 yılda tamamlanması planlanıyor.
Üsküdar-Kadıköy arası trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki geçici tedbirleriyle sağlanacak.
Araç trafiği, Behiçbey Sokak’tan, Doktor Eyüp Aksoy Caddesi istikametinde Tek Yön olarak ilerleycek.
ulusal.com.tr
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