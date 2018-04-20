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Haydarpaşa-Gebze banliyö hattındaki yenileme çalışmaları başladı

İstanbul Kadıköy'de Haydarpaşa-Gebze banliyö hattındaki yenileme çalışmaları başladı. Tıbbiye Caddesi üzerindeki karayolu köprüsünün yıkılıp yenilenmesi için Üsküdar’dan Kadıköy’e giden ana arter kapatıldı.

Haydarpaşa-Gebze banliyö hattındaki yenileme çalışmaları başladı
Kadiköy'de Haydarpaşa-Gebze banliyö hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Yenileme çalışmaları kapsamında Tıbbiye Caddesi üzerindeki karayolu köprü yıkılıp yenilenecek. 

Trafiğe kapanan ana arterdeki köprünün 1 yılda tamamlanması planlanıyor.

Üsküdar-Kadıköy arası trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki geçici tedbirleriyle sağlanacak.

Araç trafiği, Behiçbey Sokak’tan, Doktor Eyüp Aksoy Caddesi istikametinde Tek Yön olarak ilerleycek.



ulusal.com.tr

 
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