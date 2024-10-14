Hayfa'da Hizbullah operasyonu: İsrail askerlerine ağır darbe

Hizbullah güçleri, İsrail’in liman kenti Hayfa’daki Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne bomba yüklü insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.

İsrail Ordusu Hizbullah saldırısında 4 askerin öldüğünü 58 askerinin yaralandığını açıkladı. 58 askerden yedisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Hizbullah, operasyondan önce İsrailli sivilleri, askeri üslere yaklaşmaması konusunda uyardı.

Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından Hizbullah "ülkesini, halkını" korumak için göreve hazır olduğunu, "düşmanı caydırmak görevinden geri durmayacağı" açıkladı. Hizbullah daha önce de liman kenti olması dolayısıyla İsrail ekonomisinde önemli bir yeri olan Hayfa’yı roketlerle vurmuştu.

Kassam Tugayları da Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta 2 askeri araçtan oluşan İsrail keşif devriyesini dronla hedef aldı. Dron saldırısında 4 İsrail askeri öldürüldü.