16 Nisan referandumunda öce sosyal medya hesabından,"Vereceğiniz oy, aynı zamanda PKK’ya destek oyudur. Haberim yoktu demeyin." diye paylaşım yapan cumhuriyet savcısına kınama cezası verildi.Söz konusu ceza "geçmiş çalışmaları, olumlu sicil ve terfileri de nazara alınarak" 2 gün aylıktan kesme cezasına çevrildi. Suç duyurusunda bulunan Samsunlu avukat Tufan Akcagöz, " Bu karara ancak pes denir" dedi.

Sözcü'nün haberine göre 16 Nisan referandumundan önce sosyal medya hesabından, “Vereceğiniz oy, aynı zamanda PKK'ya destek oyudur. Haberim yoktu demeyin.”, “PKK anayasa referandumunda ‘hayır' çağrısı yapmış. Sandıkta ‘hayır' diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok.” diye paylaşımlarda bulunan dönemin Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu hakkında, CHP Samsun eski İl Başkanı Avukat Tufan Akcagöz tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yapılan şikayet sonuçlandı.







2 günlük maaş kesme cezası



Referandumda hayır oyu verecek olan vatandaşları, PKK terör örgütü üyeliği ile bir tutan bu paylaşımların, toplumu kutuplaştırmaya ve milleti birbirine düşürmeye elverişli ifadeler olduğunu belirten Avukat Tufan Akcagöz, “Biz ‘Devletin, tarafsızlığını kaybetmemesi gerekir’ diye şikayetçi olmuştuk. Bu ifadeleri kullanan kişi bir Cumhuriyet Savcısı. Yani, kamu görevlisi. Referandumun hemen akabinde yapıyor bunu. Seçimde oy kullanacak olan insanları ciddi bir baskı altına sürükleyecek olan ifadelerdi. Çünkü, Cumhuriyet Savcısının bu ifadeleri seçim güvenliğini de derinden zedeleyecek nitelikteydi. Ayrıca, bu ifadeleri kullanan savcı görevinin başında ve seçimde herhangi bir konu eline gelse, tarafsızlığını kaybetmiş durumda olacaktı. Hatta Cumhuriyet Savcısı’nın hakkında adli soruşturma açılması gerektiğini de vurguladık” dedi.



Yaptığı suç duyurusunun Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından incelendiğini ve sonuçlandığını belirten Akcagöz, “O savcıya, önce kınama cezası ile cezalandırıldığını, geçmiş çalışmaları, olumlu sicil ve terfileri de nazara alınarak bu cezanın 2 gün aylıktan kesme cezasına çevrilmesine karar verildiğini öğrendik” diye konuştu.



Karara itiraz etmeyecek



Karara itiraz etmeyeceğini de belirten avukat Tufan Akçagöz,”Bir kamu görevlisi, siyasetin bu denli içinde açıklamalar yapabiliyor ve ona sadece 2 gün aylıktan kesme cezası öngörülüyorsa, buna ancak ‘pes’ denilebilir” dedi.