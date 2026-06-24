Haymana'da silah sesleri! "Teslim Ol" çağrısına ateşle karşılık veren terörist öldürüldü

Ankara'nın Haymana ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen kritik bir operasyonda silahlı çatışma çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Haymana'da silah sesleri! "Teslim Ol" çağrısına ateşle karşılık veren terörist öldürüldü
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Olay, dün sabah saatlerinde Haymana’nın Sazağası Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik güçlerinin istihbari çalışmalar doğrultusunda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen şüphelilerin gizlendiği hücre evini tespit etmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Özel Harekât polislerinin adrese yaklaşarak "teslim ol" çağrısında bulunduğu esnada, içerideki şüpheliler tarafından emniyet güçlerine silahla ateş açıldı.

ŞÜPHELİ ÖLDÜ, EŞİ YARALI ELE GEÇİRİLDİ

Açılan ilk ateşe güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle bölgede kısa süreli bir çatışma yaşandı. Profesyonel operasyon timleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen şüphelilerden M.K.'nin çatışma esnasında öldüğü belirlendi. Operasyonda yaralanan eşi N.K. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve yaralı olarak gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan arama çalışmaları ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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