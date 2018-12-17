Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu'nun Hayvanları Koruma Kanunu taslağına ilişkin görüşlerini içeren mektup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a postalandı.

Beyoğlu'nda Galatasaray Postanesi önünde bir araya gelen delegasyon üyeleri, "Kanun tasarısı sivil toplum kuruluşları ile birlikte hazırlanmalı" yazılı pankart açtı.



Grup adına açıklamada bulunan Avukat Melike Özdemir Ballı, 2012 yılında hazırlanan kanun tasarısının uygulanabilirliği olmadığını ve sokak hayvanlarının ölümüne neden olabileceğini ifade ederek, tasarının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tekrar mercek altına alındığını anlattı.



Ballı, şimdilerde ilgili bakanlıklar ve milletvekilleri tarafından hazırlanan tasarının sokak hayvanlarının sürekli barınaklarda kalmasını öngördüğünü belirterek, "Bu yasa tasarısı, on binlerce hayvanın ölümüne neden olacağı gibi bu şekliyle kanunlaştığı takdirde toplumda kaos ve infiale de yol açacaktır." ifadelerini kullandı.



Hayvana şiddetin durması ve kamu vicdanının rahatlaması için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırlanacak tasarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TBMM komisyonlarına gönderilmesinin elzem olduğunu dile getiren Ballı, hayvana karşı işlenen suçlarda cezaların ve yaptırımların artırılması gerektiğine dikkati çekti.



Katılımcılar, basın açıklamasının ardından postaneye girerek mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a postaladı.

