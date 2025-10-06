Hayvanseverleri ayağa kaldıran dava: Cezve’nin katili için verilen ceza belli oldu

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde “Cezve” adlı kediyi işkenceyle öldüren sanık Barış Alan, Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu sanık Barış Alan, müşteki Serpil Daşçı Pilavcı ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı çok sayıda hayvan hakları savunucusu da izledi.

Mahkeme, sanığı “bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın bu suçu tekrar işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığı için cezadan takdiri indirim uygulanmadı. Ayrıca mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

“KENDİMDE DEĞİLDİM, UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYDİM”

Sanık Barış Alan, savunmasında olay günü uyuşturucu madde etkisinde olduğunu iddia etti. Mahkeme salonunda pişmanlık dolu ifadeler kullanan Alan, “Sadece kedinin kolumu tırmalaması üzerine kolumda acı hissettim. O anda uyuşturucu maddenin etkisiyle ve daha sonra kediye saldırdığımı yarım yamalak hatırlıyorum. Apartmandan içeriye girdiğimde kedi elimi tırmaladı. Benim sağ bileğimin içinde açık bir yaram vardı, o bölgeyi tırmaladı. Kendimde olmadığım için bu şekilde hareket ettim.” dedi.

Cezaevinde AMATEM tarafından verilen ilaçları kullandığını belirten sanık, tahliye olması halinde tedavisine devam edeceğini de dile getirdi.

“CEZVE BENİM KEDİMDİ, KASITLI OLARAK ÖLDÜRDÜ”

Müşteki Serpil Taşçı Pilavcı, olayda hayatını kaybeden “Cezve” isimli kedinin kendisine ait olduğunu belirterek sanıktan şikâyetçi oldu. Pilavcı, mahkemede yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Cezve isimli kedi apartmanımızda doğdu. Sürekli bakımını ben üstleniyordum. Kediyi evimde bakıp besliyordum. Olay günü ben evimdeydim. Cezve, dışarıya sürekli kaçıyordu. Olay bizim karşı binamızın girişinde yaşanmıştır. Kediyi sevmek isteseydi, dışarıda sevebilirdi. Kediyi alıp kasıtlı bir şekilde içeriye almıştır ve bu eylemi gerçekleştirmiştir. Hülya Özbay beni aradı ve Cezve'nin başına bir şeyler geldiğini telefonda söyledi. Daha sonra ben güvenlik kameralarına baktım. Ben Cezve'nin yanına gittiğimde hareketsiz bir şekilde yatıyordu.”

Pilavcı, kedinin birkaç gün hayvan hastanesinde tedavi gördüğünü ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını belirtti.

SAVCILIK 6 AYA KADAR CEZA TALEP ETMİŞTİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın “bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı mütalaasında, sanığın eyleminin görüntülerle sabit olduğunu vurgularken, Barış Alan suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

“Psikolojim bozuktu. Ben de olay anını çok net hatırlamıyorum. Sadece vücudumda bir acı hissettiğimi hatırlıyorum. İlaçları kullanmaya başlayınca kendime gelmeye başladım. Vicdan azabı çekiyorum. Çok pişmanım. Ben de kendimden nefret ediyorum. Allah affetsin. Tahliyemi talep ediyorum.”

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ KAN DONDURDU

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede olayın 1 Ağustos 2025’te Başakşehir Başak Mahallesi’nde yaşandığı belirtildi.

Sanık Barış Alan’ın bir dairede tadilat işinde çalıştığı, o sırada “Cezve” adlı kediyi gördüğü, kediyi sevmek isterken tırmalanması üzerine öfkelendiği ifade edildi. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri, olayın sanığın iddia ettiği gibi olmadığını ortaya koydu.

İddianamede yer alan tespitlere göre, sanık elinde tuttuğu kediyi apartman girişine getirdi, kediyi yere bıraktıktan sonra kuyruğundan tutarak yere vurdu. Kedinin yaralandığı, ardından tekme atmaya devam ettiği, kedinin üstüne bastığı ve kaçmaya çalışan hayvana tekrar tekmeler savurduğu kaydedildi. Görüntülere göre sanık, hareketsiz kalan kedinin üzerine ve kafasına basarak öldürmeye çalıştı.

Olay yerine gelen bir vatandaşın tepki göstermesiyle sanığın apartmana girdiği, kedinin can çekişerek dışarı çıktığı belirtildi. Savcılık, sanığın bir dakika boyunca hayvana işkence ettiği sonucuna vardı.

Mahkeme, sanığın geçmiş adli sicil kaydını dikkate alarak “yeniden suç işleme ihtimali bulunduğu” kanaatine vardı. Bu nedenle cezada indirim yapılmadı