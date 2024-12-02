Hayvanseverlik maskesi altında 20 milyon TL’lik vurgun

Ankara’da 2019 yılında kurulan Yaşama Tutunan Patiler Derneği, toplanan bağışlarla yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla gündemde.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hayvanseverlik maskesi altında 20 milyon TL’lik vurgun
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Yapılan incelemelerde, derneğin köpeklerin mama ve diğer ihtiyaçlarını, Buket Özgünlü’nün eski eşi ve hakkında gözaltı kararı bulunan firari Tuna Boyacı adına kurulan Almina Pet isimli şirketten temin ettiği belirlendi. Söz konusu alışverişlerin 2021-2023 yılları arasında gerçekleştiği tespit edildi.

MALİ SUÇLAR RAPORU ORTAYA ÇIKARDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, dernek bağışlarının Buket Özgünlü’nün kardeşi Demet Kılıç’ın eşi Evren Kılıç’a ait Scooterist Motorlu Taşıtlar ve Demet Kılıç ile Tuğçe Soysal’a ait Pırlantalı Çocuklar Anaokulu gibi şirketlerin sermayelerinde kullanıldığı belirtildi. Ayrıca, sahte faturalarla dernek üzerinden haksız kazanç sağlandığı ve kurumun ciddi zarara uğratıldığı kaydedildi.

Sayıştay bilirkişi raporuna göre, Papağan Evi isimli işletmenin sahibi Ertan Işık tarafından kesilen sahte faturalarla derneğe mama satışı yapılmış gibi gösterildiği ve derneğin bu yolla dolandırıldığı anlaşıldı. Ayrıca, barınakta çalışan 9 yabancı uyruklu işçiye sigorta yapılmadığı ve hesaplarda çekilen nakit paraların karşılıklarının açıklanmadığı tespit edildi. Şüphelilerin, derneği toplamda 20 milyon TL zarara uğrattıkları belirlendi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden Dernek Başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet Kılıç ve iş insanı Ertan Işık, "Görevi kötüye kullanma" ve "Mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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