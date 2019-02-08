Askeri Casusluk soruşturmasıyla Hazine bürokratlarına kumpas kurdukları gerekçesiyle dönemin Başbakan Yardımcısı Babacan’a bağlı çalışan 7 bürokrat FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırıldı. Sanık İrfan Tokgöz savunmasında, kurumdaki ByLock'çuların Babacan tarafından görevlendirildiğini vurguladı.

İzmir Askeri Casusluk soruşturması kapsamında Hazine bürokratlarına kumpas kurulmasına ilişkin 7’si tutuklu, 1’i firari, 8 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Dönemin Başbakan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’a bağlı çalışan 7 Hazine bürokratı FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan İrfan Tokgöz son savunmasında, Hazine'ye FETÖ'cülerin yerleştirilmesinde eski Bakan Ali Babacan ile eski Müsteşar İbrahim Halil Çanakçı'nın sorumluluğu olduğunu anlattı.



İzmir Askeri Casusluk kumpasıyla hedef alınan dönemin Hazine Müsteşarlığı çalışanlarının şikayetleri üzerine eski Hazine bürokratları hakkında açılan dava geçen günlerde karara bağlandı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, dönemin Başbakan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile eski Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı tarafından görevlendirilen, aralarında dönemin Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı İrfan Tokgöz ile eski Hukuk Müşaviri Ahmet Fethi Toptaş'ın da bulunduğu 7 sanık “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Firari bir sanığın dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.



GÖREVLENDİRMELERDEN BAKAN SORUMLU

İzmir Askeri Casusluk soruşturması nedeniyle kurumdan tasfiye edilen bürokratlar hakkında ön inceleme soruşturmalarını yürütecek personelin seçilmesinde etkili rol oynadığı belirtilen sanıklardan İrfan Tokgöz mahkemedeki son savunmasında “Yapılan görevlendirmelerde ve düzenlenen raporlardan dolayı benim Kurul Başkanı olarak hiçbir görev, yetkim ve sorumluluğum bulunmamaktadır. Müsteşarlığın yönetilmesinden müsteşar ve Sayın Başbakan Yardımcısı sorumludur” dedi.

Tokgöz, “Bu görevlendirmeler 4483 sayılı kanun ve 657 sayılı kanuna göre müsteşar ve Sayın Başbakan Yardımcısı tarafından bizzat yapılmıştır. Sadece müsteşar ve bakan ile rapor yazan müfettişler arasında aracılık yaptım, görevlendirme ve raporların transferini sağladım, postacılık yaptım diyebilirim” ifadelerini kullandı.



'BABACAN SANIK DEĞİLSE…'

Tokgöz’ün avukatı Av. Fevzi Dursuneli de savunmasında “1.sicil amiri ile 2.sicil amiri, Müsteşar İbrahim Halil Çanakçı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Ali Babacan'ın olurları ve imzaları vardır. Bu olur ve imzalarla ByLockçu oldukları sonradan tespit edilen Sami Koçak ve Mustafa Güreşen seçilmişlerdir, soruşturmacı olarak… İbrahim Halil Çanakçı bu dosyada sanık değilse Ali Babacan bu dosyada sanık değilse vekil eden İrfan Tokgöz de sanık olmamalıdır ” diye konuştu.



HAZİNE'NİN İMAMINA 9 YIL HAPİS

Mahkemenin kararında, FETÖ’nün dönemin Hazine Müstaşarlığı’ndaki imamı olduğu iddia edilen eski Hukuk Müşaviri Ahmet Fethi Toptaş’ı ‘FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği’nden 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Toptaş’ın kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.



5 TUTUKLU TAHLİYE EDİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevliyken Hazine Müsteşarlığı mescidinde imam olan FETÖ firarisi Kamil Şatır'ın kızı Fatma Tuba Dönmez ve damadı Yusuf Dönmez ile sanıklar İrfan Tokgöz, Erdal Altuncu ve Süleyman Öz hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmedildi. Mahkeme, cezalarda indirim uygulamadı.

Eski MİT görevlisi olan sanık Taner Yıldız ise ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği’ gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yıldız’ın cezası, indirim yapılarak 1 yıl 8 aya düşürüldü.

Mahkeme, firari sanık Burak Uyan'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.



KURUMDA FETÖ'CÜ OLMAYANLARI TASFİYE ETMİŞLERDİ

Şüpheliler, Hazine Müsteşarlığı'nda üst düzey görevde bulundukları sırada FETÖ yöneticileri vasıtasıyla kendilerinden olmayan isimleri İzmir'deki sözde ‘Askeri Casusluk’ davasına karıştırarak tasfiye etmekle suçlanıyordu. Tasfiye edilen bürokratların yerlerine ise ByLock kullanıcısı FETÖ’cülerin ataması yapılıp, kurumu ele geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulundukları belirtiliyordu.



Gamze Çınlar

Aydınlık