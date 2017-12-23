Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in dünürü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na üye olarak atandı. Damadı ise New York ataşeliğinde görevlendirildi. Hal böyle olunca Müsteşar Çelik'in akrabalarını kayırdığı iddia edildi. Durum Ankara'da büyük rahatsızlık yarattı

Akrabalarını kamudaki görevlere yerleştirdi iddia edildi. Büyük tepki topladı. Ankara'da herkes Osman Çelik'i konuşuyor...



Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in dünürünün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na üye olarak atandığı öğrenildi.



BDDK'da haziran ayından beri boş bululan kurul üyelikleri vardı. Başkan ve bir üyenin atamaları 13 Aralık’ta yapıldı. Hürriyet'in haberine göre atanan 4 üyeden biri de Mustafa Balcı'ydı. Yani Hazine Müsteşarı Çelik’in dünürü...



Hazine Müsteşarı Çelik, dünürü için bir talepte bulunmadığını öne sürdü. Dünürünün atandığını da son anda öğrendiğini kaydetti.



Öte yandan Çelik’in damadının da Ekonomi Bakanlığı’ndaki 5 yıllık tecrübesine rağmen New York ataşeliğinde görevlendirilmesi bürokraside rahatsızlığa neden oldu.



ulusal.com.tr