Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Modeli" başlıklı toplantı düzenledi. Ekonomide somut bir yol haritası açıklmayan Albayrak genel prensipler üzerinde durdu.

Bakan Albayrak "Yeni Ekonomi Modeli" başlıklı toplantıda konuştu.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ''Yeni Ekonomi Yaklaşımı'' modeline ilişkin açıklamalarda bulundu.



Albayrak, dövizdeki dalgalanmalara ve cari açığa karşı somut bir yol haritası açıklamadı. Genel prensipler üzerinde durdu...



Bakan Albayrak konuşmaya başladığında 6 lira 4 kuruş olan dolar kuru konuşma bittikten sonra 6 lira 27 kuruşa çıktı.



ulusal.com.tr

