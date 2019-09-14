Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görevi bırakıyor mu

Bakanlığa uğramadığı, toplantılara katılmadığı öne sürüldü. İddialar, “kabine değişikliği mi geliyor” sorularını akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 31 Mart seçim sonuçlarının ardından hem partide hem de kabinede değişiklik olacağına yönelik sinyaller vermişti.

Üst üste gelen zamlar, bütçe açığı derken özellikle Bakan Berat Albayrak’ın yerini koruyup koruyamayacağı konuşuluyor.

Aydınlık gazetesinde yer alan haberde Albayrak ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Haberde Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı binasına birkaç haftadır uğramadığı belirtildi. Ayrıca İstanbul’da danışmanları ile yaptığı toplantıların sıklığının da azaldığı ifade edildi.

Albayrak’ın neden işe gitmediğine ilişkin ise kulislerde “bakanlıkta gün doldurma moduna girdiği” ileri sürüldü. Bakanın iki ay içinde Yeni Ekonomi Programını revize ettikten sonra görevini bırakma planları yaptığı iddia edildi.

Albayrak’ın ayrıca kadrolarıyla iletişim kopukluğu yaşadığı da yazıldı. Göreve geldiği günden bu yana bakanlık kadrolarını karar süreçlerinden uzak tuttuğunun kulislerde konuşulduğu belirtildi.

İddialar kulislerde tartışılırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Reuters’a yaptığı açıklamada kabine değişikline değindi. "İhtiyaç" vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı.

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