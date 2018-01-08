Görevden uzaklaştırılan bağımsız meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi'ye "sehven" gönderilen Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Seçimi davetinin iptal edildiği öğrenildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte görevden uzaklaştırılan bağımsız meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi'ye gönderilen Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Seçimi katılım davetinin "sehven" gönderildiği ve iptal edildiği öğrenildi.



Valilik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İstanbul Valiliği Beşiktaş Belediye Başkanlığı için seçim yapılacak günü belirledi.



Belediye Meclis üyelerinin seçime katılımı için hazırlanan davette, görevden uzaklaştırılan Hazinedar'ın yerine başkan vekilliği seçiminin 11 Ocak 2018 Perşembe günü saat 15.00'te yapılmasının valilikçe uygun görüldüğü belirtildi.



Hazırlanan davet metni, belediye meclis üyelerinin, belirlenen gün ve saatte Beşiktaş Belediyesinde olmaları için ilgililerine gönderildi.



Ancak, Beşiktaş Belediyesinin meclis üyelerine gönderilen söz konusu davetiye "yanlışlıkla" Hazinedar ile birlikte görevden uzaklaştırılan Bağımsız Meclis Üyesi Sipahi'ye de ulaştırıldı.



Yanlışlıkla Sipahi'nin adına davetiye düzenlendiğinin tespit edilmesi üzerine söz konusu davetiye iptal edildi.



AA muhabirine açıklama yapan Sipahi ise valiliğin kendisini de oy kullanmaya çağırdığını, iptal yazısı eline ulaşmadığı takdirde perşembe günü oy kullanmaya gideceğini kaydetti.



İçişleri Bakanlığı tarafından uzaklaştırma yazısının geçtiğimiz cuma günü eline ulaştığını, bugün itibarıyla da kaymakamlık aracılığıyla valiliğin davet belgesini aldığını, dolayısıyla biri görevden uzaklaştırma diğeri de oy kullanma daveti olmak üzere iki belgenin elinde olduğunu ifade eden Sipahi, "Evet bu bir tezat teşkil ediyor. Valilik beni oy kullanmaya çağırıyor. Aksi bir belge gelmediği sürece gidip başkanlık seçimi için oy kullanacağım." diye konuştu.