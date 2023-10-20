Hazineden Alınacak Yardımlar Belli Oldu: 5 Parti 6,7 Milyar Lira Yardım Alacak

Bu yıl yerel seçim nedeniyle yardım 2 kat artıyor. AK Parti toplamda 2 milyar 658 milyon lira, CHP 1 milyar 892 milyon lira, MHP 752 milyon lira, İYİ Parti 722 milyon lira ve Yeşil Sol Parti ise 658 milyon lira Hazine'den yardım alacak.



Siyasi partilere gelecek yıl yapılacak Hazine yardımı tutarları netleşti. AK Parti oy oranına göre Hazine yardımından en yüksek tutarı alacak.



Devlet yardımı tutarı, seçimde barajı aşan partilerin oy oranlarına göre paylaştırılıyor.