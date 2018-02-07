Teksitil sektöründe Ege'nin ihracat yıldızları ödüllendirildi. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2017'de 2 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan 78 üyesine ödül verdi.

Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları ödüllerine kavuştu. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde uzun yıllardır ihracat şampiyonu olan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2017 yılında, 2 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan 78 üyesini ödüllendirdi.Ege Bölgesi’nin ihracatta lokomotif sektörü Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörünün ödüllü firmaları, 2017 yılında Türkiye’ye 1 milyar 118 milyon dolar döviz kazandırdı.Ödül töreninde konuşan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, İspanya’nın ilk kez Almanya’yı geçerek en fazla ihracat yaptığımız ülke konumuna yükseldi bilgisini paylaştı.Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 2018 yılında da yoğun bir tempoda çalışacak. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde teknik tekstiller üzerine test, analiz, ürün geliştirme, Ar-Ge, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütecek bir laboratuvar ve merkezin kurulacak. Tasarım ve koleksiyon hazırlama yetkinliklerinin geliştirilmesi için de eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülecek.