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Hazır kıta bekliyorlar

Güneydoğu'da terör örgütünü hendeklere gören Şırnaklı komandolar Afrin için hazır. Gece gündüz demeden her türlü şart altında mücadele edebilen Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı terör örgütünü korkulu rüyası...

Hazır kıta bekliyorlar

PKK onları yakında tanır. Onları Güneydoğu'da kazdıkları hendeklere gömen Türk komandoları onlar.

Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı. Terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü etkin mücadele tanınıyorlar.

Kurulduğu 1996 yılından bu yana Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütü PKK'ya karşı amansız mücadele yürütsağladığı imkanlarla teröristlerin korkulu rüyası oldu.

PKK'nın sözde, "kimsenin giremeyeceği bölgeler" olarak adlandırdığı Kato, Herekol, Küpeli, Gabar ve Cudi dağları ile Bestler-Dereler bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla bu bölgeler PKK'lı teröristlere dar edildi.

Teröristlerin gizlendikleri ve barındıkları mağaraları bir bir imha eden komandolar terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurdu. 

Kararlılıkla yürütülen mücadelede PKK'ya göz açtırmayan tugaydaki "Turanlar", "Kahramanlar", "Çakırlar", "Kayılar" isimli taburlar profesyonel subay, astsubay ve uzman erbaşlardan oluşuyor.

Komandolar, terör örgütü PKK'nın son yıllarda saldırılarını taşıdığı il ve ilçe merkezlerine yönelik düzenlediği meskun mahal operasyonlarında da görev aldı. 

Operasyonlarda en gelişmiş silah ve teçhizatı ustalıkla kullanan komandolar, "Eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker" ilkesiyle her türlü görev için hazır kıta bekliyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #şırnak
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