Milyonların katıldığı Haziran halk ayaklanmasındaki eylemlere ilişkin 5 yıl sonra açılan davalar, yeniden Gezi sürecini gündeme getirdi. Ancak halk hareketi bugünlerde Soros destekli Osman Kavala ve Can Dündar üzerinden yıpratılmaya çalışıyor. Kamuoyunda oluşturulmak istenen algıya eylemlerin öncü kuvvetlerinden tepki var. Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği'ne göre, Kavala ile Dündar'ı Gezi Parkı ile özdeşleştirmek halk hareketine sürülmüş bir kara leke olur.

Gezi Parkı eylemlerine yönelik yapılan suçlamalara halk hareketinin öncülerinden tepki geldi.



Tüm yurda yayılan Haziran halk hareketine ilişkin İstanbul'da savcılık, soruşturmasını genişleterek 5 yıl sonra eylemlere katılan bazı kişileri ifadeye çağırdı. Ankara'da ise 5 ayrı iddianamede hazırlanarak 120 kişi hakkında dava açıldı. 600'e yakın kişi hakkında ise ayrı soruşturma devam ediyor.



5 yıl sonra Gezi Parkı'na yönelik başlatılan yargı operasyonları tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki Haziran halk hareketinde sokağa çıkan milyonların temel hedefleri neydi?



İstanbul'daki bir soruşturma kapsamında Soros'un desteklediği Anadolu Kültür Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavalu tutuklu durumda. Kavala'nın tutuklu olduğu soruşturma kapsamında firari Can Dündar ve oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



Eylemlerin iki öncü kuvveti Vatan Partisi ile Türkiye Gençlik Birliği'ne göre ise Gezi Parkı'nı Kavala ve Dündar üzerinden hedef almak halk hareketine sürülmüş kara bir leke.



Türkiye Gençlik Birliği Ankara İl Yöneticisi Sezer Özseven, Soros destekli Kavala ve ekibinin bazı provokatif gruplarla Gezi Parkı eylemlerini sabote etmeye çalıştığını hatırlattı.



ulusal.com.tr