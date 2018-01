Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD'e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Herakatı"na PKK/PYD yandaşları başta olmak üzere bazı "savaş karşıtları" tepki gösteriyor.

Ülkemize yönelik onlarca yıldır süren PKK terörüne, ABD'nin Batı Asya'daki işgallerine, terör örgütü PKK'ya binlerce TIR silah gitmesine çıt çıkarmayan çoğu liberal ve HDP yandaşı 170 isim, tüm milletvekillerine bir mektup göndererek operasyonların durmasını istedi.



Sözde aydınlar, HDP ağzıyla konuşup TSK'nın operasyonunun Kürt yurttaşları yürekten yaralayacağını iddia etti. Liberallerin imza kampanyasına merkez siyasetten bazı isimlerin olması da dikkat çekti.

E-posta yoluyla gönderilen mektup şöyle:



“Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili,

Biz aşağıda imzası bulunan yurttaşlar, elinizdeki yetki ve taşıdığınız sorumluluk nedeniyle milyonlarca insanımız adına size sesleniyoruz.

Ülkemizde ve bölgemizde savaş değil sulh ve sükûn istiyoruz. Sınırlarımızı korumanın ve beka sorunu yaşamamanın en iyi yolunun karşılıklı dostluk ve iyi komşuluk bağlarını güçlendirmek olduğuna inanıyoruz. Güvenliğimizin milyarlara mâl olan silahlanmayla, gencecik insanların yaşamı pahasına ve on binlerce aileyi yersiz yurtsuz bırakacak bir savaşla değil, karşılıklı müzakere ve işbirlikleri üzerinden sağlanacağını, üstelik bunun mümkün olduğunu, tecrübe ile biliyoruz.

Türkiye’ye bir tehditte bulunmayan, Suriye toprağı olan Afrin’e silahlı müdahalenin bölgemize ve ülkemize barış ve güvenlik değil, daha büyük sorunlar, yıkım ve acı getireceğini, Kürt yurttaşlarımızı da yürekten yaralayacağını biliyoruz.

Ortadoğu’yu bir vekalet savaşları cehennemine çevirmiş olan yabancı devletlerin oradaki askerî varlıkları bile uluslararası hukukun ihlaliyken, onların arasına katılmak gibi bir niyet ve bu yönde atılacak adımlar ülkemizi sadece hüsrana uğratacak, on yıllarca telafisi mümkün olmayacak toplumsal, siyasal, ekonomik ve insanî kayıplara yol açacaktır.

Yurttaş kimliğimiz ve sorumluluğumuzla, halkımızın ve tarihin önünde siz yetki sahiplerini uyarıyor, sesimize kulak vererek sağduyulu davranmaya, savaşı derhal durdurmaya ve sorunu diyalogla çözmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla.”



Mektuba imza atan isimler ise şöyle:

Abdullah Demirbaş, Fatma Bostan Ünsal, Nimet Tanrıkulu, Abdülbaki Erdoğmuş, Ferhat Tunç, Nimet Yardımcı, Ahmet Aykaç, Fethiye Çetin, Nur Bekata Mardin, Ahmet Faruk Ünsal, Fidan Eroğlu, Nurcan Baysal, Ahmet İnsel, Fikret Ünlü, Nurhan Keeler, Ahmet Özdemir Aktan, Füsun Ertuğ, Nurten Ertuğrul, Ahmet Tonak, Genco Erkal, Olga Hünler, Akın Birdal, Gençay Gürsoy, Onur Hamzaoğlu, Ali Bilge, Gonca Gül Gedikoğlu, Orhan Alkaya, Ali Haydar Konca, Gönül Saray, Orhan Silier, Ali Uçansu, Gülriz Sururi, Oya Baydar, Arzu Başaran, Gülseren Onanç, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Aslıhan Karabacak Calviello, Gülten Kaya, Ömer Laçiner, Aydın Arı, Gürhan Ertür, Ömer Madra, Aydın Selcen, Hacer Ansal, Özgün E. Bulut, Aynur Özuğurlu, Halil Ergün, Özgür Müftüoğlu, Ayşe Erzan, Hasan Cemal, Pınar Kılıçer, Ayşe Hür, Hasip Kaplan, Rakel Dink, Ayşe Nur Doksat, Hıdır Işık, Rıfat Yüzbaşıoğlu, Ayşegül Devecioğlu, Hüda Kaya, Salman Kaya, Ayten Yıldırım, Hürriyet Karadeniz, Savaş Demirci, Bahattin Yücel, Sefa Feza Arslan, Baki Tezcan, Hüseyin Ayrılmaz, Sema Kaygusuz, Baskın Oran, Hüsnü Okçuoğlu, Semih Bilgen, Belgin Koç, İhsan Eliaçık, Semih Gümüş, Beyza Üstün, Kıvanç Ersoy, Semra Somersan, Binnaz Toprak, Kumru Toktamış, Serhat Baysan, Burhan Sönmez, Kuvvet Lordoğlu, Servet Demir, Bülent Utku, Lale Mansur, Simten Coşar, Celal Korkut Yıldırım, Lati Akyüz, Suavi, Celalettin Can, Levent Tüzel, Suna Uluçınar Aygün, Cem Mansur, Mebuse Tekay, Süleyman Çelebi, Cem Özatalay, Mehmet Rasgelener, Şahika Yüksel, Cengiz Arın, Mehmet Rauf Sandalcı, Şanar Yurdatapan, Ceren Şengül, Melehat Kutun, Şebnem Korur Fincancı, Cihangir İslam, Melek Taylan, Tahsin Yeşildere, Defne Asal, Meral Camcı, Taner Akçam, Deniz Türkali, Meryem Koray, Tarhan Erdem, Deniz Yonucu, Mete Çetik, Tarık Ziya Ekinci, Dilek Gökçin, Mine Gencel Bek, Tatyos Bebek, Ece Temelkuran, Muammer Keskin, Tebesssüm Yılmaz, Ekrem Baran, Muhammed Salar, Tilbe Saran, Elif Sandal Önal, Murat Belge, Tuna Altınel, Emine Uşaklıgil, Murat Çeyişakar, Tümay İmre, Engin Sustam, Murat Morova, Ufuk Uras, Erdal Kalkan, Mustafa Altıntop, Ümit Kıvanç, Erdoğan Aydın, Mustafa Paçal, Ümit Özgümüş, Erol Katırcıoğlu, Muzaffer Kaya, Viki Çiprut, Ersin Salman, Nadire Mater, Yakın Ertürk, Ertuğrul Günay, Nalan Erbil, Yasemin Bektaş, Ertuğrul Mavioğlu, Nazan Aksoy, Zehra Kabasakal Arat, Ertuğrul Yalçınbayır, Nazar Büyüm, Zelal Ekinci, Esra Arsan, Necmiye Alpay, Zeynep Oral, Esra Mungan, Nesrin Nas, Zeynep Tanbay, Eşref Erdem, Nesteren Davutoğlu, Zişan Kürüm, Fadıl Öztürk, Neşe Erdilek, Ziya Halis, Fadime Gök, Neşe Yaşin, Zülfü Livaneli, Fahrettin Dağlı, Nil Mutluer.



HÜSAMETTİN CİNDORUK'TAN AÇIKLAMA

Yayınlanan imzacı listesinde TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un adının da bulunması şaşkınlık yarattı. Ancak, Cindoruk tarafından yapılan açıklamada, sözkonusu metinin içeriğinin bilinmediği ve destek vermediği belirtildi. İşte o açıklama:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de ica etmekte olduğu Zeytin Dalı harekâtı ile ilgili olarak “bir gurup kişi” tarafından yayınlanan 170 imzalı bildiride, onayı olmadığı halde Millî Merkez Başkanı, TBMM 1991-95 Dönemi Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk’un da ismine yer verilmiştir.

Konuyla ilgili gerçek şudur:

Anavatan Partisi 5. Başkanı Nesrin Nas tarafından Basın Konseyi üyesi sıfatıyla aranan Sayın Hüsamettin Cindoruk’a, demokratik hak ve özgürlükler konusunda çalışma yapıldığı ifade edilmiştir.

Ancak Sayın Cindoruk 170 imza ile yayınlanan bildiriyi görmediği gibi, metnin içeriği ile de mutabık değildir.

Kaldıki, Millî Merkez 21.01.2018 tarinde yayınladığı Basın Açıklaması ile “Batı emperyalizminin ülkemizi parçalayacak hain planlarına ve özellikle BOP’ne darbe vuran ve dolayısıyla ülkemizin bekası için yapılan Afrin Harekâtını icra eden kahraman Türk Ordusuna ve Mehmetçiklerimize hiç kayıp vermeden harekâtı başarı ile tamamlamalarını dileriz.” diyerek Zeytin Dalı Harekâtına tam destek verdiğini açıklamıştır.

Millî Merkez Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk’un “Bir gurup kişi” tarafından yayınlanan bildiride imzası olmadığı gibi, anılan bildiri metnine onayı da yoktur.





