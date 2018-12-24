Yerel seçimlerde ittifak kararı alan ve 21 büyükşehirde el sıkışan CHP ve İyi Parti; Ankara, Antalya, Muğla ve Konya'nın beş önemli ilçesinde uzlaşma sağlayamadı. Bu ilçelerde, müzakereler yeniden başladı.

21 Büyükşehirde anlaştılar, ilçelerde tıkandılar. Yerel seçimlerde ittifak kararı alan CHP ve İyi Parti’de ilçe krizi yaşanıyor.



Ankara’nın Etimesgut ve Keçiören, Antalya’nın Kepez, Konya’nın Ereğli, Muğla’nın Bodrum ilçelerinde her iki parti de kendi adaylarının desteklenmesini istiyor.



Her iki partinin de iddialı adaylara sahip olduğu ve kazanacağına inandığı bu ilçelerde müzakereler yeniden başladı.



Müzakereleri CHP’den Oğuz Kaan Salıcı ile Seyit Torun, İyi Parti’den ise Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu yürütüyor.



Öte yandan, yılan hikâyesine dönen Mersin Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde, CHP’nin izleyeceği yol haritası büyük ölçüde belli oldu.



Ulusal Kanal’ın edindiği bilgiye göre, kayyum korkusu yaşayan HDP'nin CHP'nin adayını desteklemeye hazır olduğu öğrenildi.



CHP'nin, HDP'lilerin de oy vereceği bir aday göstermesi ve Mersin'de CHP ile İyi Parti arasında gayri resmi bir ittifakın oluşması bekleniyor.



Bunun yanı sıra, CHP MYK toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde toplandı.



MYK'da CHP'nin 4 Ocak’ta yapılacak Parti Meclisi toplantısının gündemi belirlendi. Bu toplantıda, CHP'nin henüz belli olmayan adaylarının bir kısmının kesinleşmesi bekleniyor.





ulusal.com.tr