HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan "Çin'in Uygur Türklerine zulüm yapıtığı" iddiasına destek geldi. Her fırsatta Türk düşmanlığı yapan, sırtını ABD'ye yaslayan; güvenlik güçleri ve sivil halka saldıran bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li Gergerlioğlu'nun, Uygur Türkleri'nin baskı altında olduğunu ve sağlıkta sorun yaşadıklarını iddia etmesi dikkat çekti.

CIA'nın ortaya attığı Uygur provokasyonuna bu kez HDP'liler destek çıktı. Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Çin'in Uygur Türklerine baskı uyguladığını öne sürdü.



HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu meclis'te konuştu. ABD ağzı ile konuştu, başını CIA'in çektiği iddiaları destek verdi.



Emperyalist güçlerin yalanını savunan HDP'li Gergerlioğlu, Uygurların Türkiye'de de baskı gördüğünü öne sürdü.



HDP milletvekili, Uygur Türkleri'nin zor şartlarda olduğunu iddia etti. Çin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarla Uygur Türkleirne 15 yıldır ücretsiz eğitim imkânı sağlandığını, dini baskı olmadığını, bölgedeki cami ortalamasının dünyaya kıyasla çok yüksek olduğunu açıklamıştı.



Uygur bölgesi coğrafi açıdan kritik bir konumda. Bölgenin önemi ise Türkiye dahil Asya ülkerini ekonomik açıdan kalkındıracak ticaret hattı "Kuşak yol projesinin" Çin'den Batıya açılan kapısı olması. Tariihinin en derin ekonomik krizini yaşayan, Çin'e trilyonlarca dolar borcu olan Amerika, Çin'i baskı altına almak için çeşitli provokasyonlara başvuruyor.







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