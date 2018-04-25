Erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından Abdullah Gül tartışması devam ediyor. HDP'den yeni Abdullah Gül açıklaması geldi

24 Haziran baskın erken seçim ilanının hemen ardından başlayan siyasi trafik devam ediyor. İlk turda her partinin kendi adayını çıkarma noktasına doğru giden ittifak görüşmelerinde asıl hesap ikinci tura göre yapılıyor. HDP, oylama ikinci tura kalırsa destekleyeceği adayın mesajını da veriyor.



HDP'li Ahmet Türk, diğer partilere ikinci turda kendilerinin de oy verebileceği bir aday çıkarması mesajı vererek, "Herkese hitap edebilecek bir adayın söz konusu partiler tarafından ortak aday olarak gösterilmesi gereklidir. Bu tablo oluşunca, bizim birinci turda bu blokun içinde yer almamız bloka fayda değil zarar da verebilir. Türkiye’de bu durumu kriminalize edip çok rahat kullanabilecek siyasetçiler var. Bu nedenle ikinci tura kalacak adayın niteliklerine dikkat çekerek görüşlerimi dillendiriyorum" ifadelerini kullandı.



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İyi Parti lideri Akşener'e HDP tabanının oy vermeyeceğini belirtirken, Abdullah Gül'e yeşil ışık yaktı. Temelli, “Bizim gündemimize düşmüyor. Ama saygın bir siyasetçi, değerlendirilebilir. Biz bir temas görmedik" demişti.



HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir de ikinci tura kalması durumunda, "Elbette kendi seçmenimize Abdullah Gül’e oy vermesi için ikna etmeye çalışacağız" demişti.





Aydınlık