HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı aday göstereceklerini söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı aday göstereceklerini söyledi.



Rûdaw'a konuşan Ziya Pir, HDP’nin seçimlere ismi geçen partilerle (HÜDA-PAR/ CHP) ittifak yapmayacağını çünkü yaptıkları anketlere göre yüzde 10 barajını geçtiklerini iddia etti.



Ziya Pir, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kimsenin kazanmayacağını düşünüyoruz. Aday olarak ise ilk tercihimiz Sayın Selattin Demirtaş olur” dedi.



“Seçimlerde Abdullah Gül’ün aday olması durumda onu destekler misiniz?” sorusuna Ziya Pir şu yanıtı verdi:



“Tabanımızda Abdullah Gül’ün desteklenmesi için bir talep var. Dolayısıyla Erdoğan’a karşı onu destekleriz.”





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