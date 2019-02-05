PKK'nın siyasi kolu HDP, DSP'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Celal Doğan’ı destekleyeceğini duyurdu. HDP İl Eşbaşkanı Kılıç, 'Demokrasiye destek sunma adına belediye başkan adayı çıkarmayıp, Doğan’ı destekleyeceğiz' dedi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, DSP'nin Gaziantep adayı Celal Doğan'a desteğini açıkladı.



HDP Gaziantep İl Eşbaşkanı Müslüm Kılıç, "Biz Celal Doğan’ın Antep’te yaşayan her kesime hitap eden bir aday olduğunu düşünüyoruz. Adaylık noktasında resmi açıklamayı yapmakla halkın beklentisine cevap verdi. HDP olarak Antep’te demokrasiye katkı sunmak adına Celal Doğan’ın aday olmasına sevindik. Demokrasiye destek sunma adına belediye başkan adayı çıkarmayıp, Doğan’ı destekleyeceğiz" dedi.



Doğan, 26. Dönem'de de HDP'den İstanbul Milletvekili seçilmişti.