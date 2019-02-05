banner1002
HSK'dan Yargıtay'a atama! O isim de listede
HSK'dan Yargıtay'a atama! O isim de listede
Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Malatya'da deprem
Malatya'da deprem

HDP'den DSP adayına destek

PKK'nın siyasi kolu HDP, DSP'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Celal Doğan’ı destekleyeceğini duyurdu. HDP İl Eşbaşkanı Kılıç, 'Demokrasiye destek sunma adına belediye başkan adayı çıkarmayıp, Doğan’ı destekleyeceğiz' dedi.

HDP'den DSP adayına destek

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, DSP'nin Gaziantep adayı Celal Doğan'a desteğini açıkladı.

HDP Gaziantep İl Eşbaşkanı Müslüm Kılıç, "Biz Celal Doğan’ın Antep’te yaşayan her kesime hitap eden bir aday olduğunu düşünüyoruz. Adaylık noktasında resmi açıklamayı yapmakla halkın beklentisine cevap verdi. HDP olarak Antep’te demokrasiye katkı sunmak adına Celal Doğan’ın aday olmasına sevindik. Demokrasiye destek sunma adına belediye başkan adayı çıkarmayıp, Doğan’ı destekleyeceğiz" dedi.

Doğan, 26. Dönem'de de HDP'den İstanbul Milletvekili seçilmişti. 

Etiketler; #gaziantep #dsp #hdp
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.