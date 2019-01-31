Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Mardin'de düzenlediği aday tanıtım toplantısında skandala imza atıldı. Terör örgütünü öven marşlar okuyan HDP'liler, öldürülen teröristler için de saygı duruşunda bulundu.

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, yerel seçimler için düzenlediği aday tanıtım toplantısını PKK anmasına çevirdi.



Mardin'de bir düğün salonunda HDP'nin belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan başta olmak üzere HDP'li milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk katıldı.



Buldan'ın konuşmasından önce skandala imza atıldı. Öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu ve terör örgütü PKK'yı öven marş okundu.



Öte yandan HDP Parti Meclisi Yedek Üyesi Seçkin Kır, Samsun'da gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Kır, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kır'ın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunuyor.





ulusal.com.tr



