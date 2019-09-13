HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda nöbete 3 aile daha katıldı

Üç aile daha katıldı PKK’ya karşı direnişe. HDP’nin dağa götürdüğü çocuklarını geri istiyorlar. Hikayeler ortak aslında, isimler değişiyor sadece.

Fatih Demir, Yetiş Top ve Tuncay Bingöl, sözde açılım sürecinde kandırılan üç genç. Şimdi onlar dağda PKK’nın elinde, aileleri Diyarbakır’da bu merdivenlerde direnişte.

Tuncay, İstanbul Arnavutköy’de yaşıyordu. 14 yaşındaydı. Fatma ve Şevket Bingöl çifti işi gücü bırakıp çocukları için Diyarbakır’a gittiler.

Küçük kardeşi Emin, çok özlemiş abisini.

İstanbul’da kaybolan bir diğer isim Yetiş. Bitlis’ten gelen Annesi Saliha Mert çok aramış oğlunu. HDP’nin kapısına dayanan anneye oğlunun öldüğü söylenmiş ama inanmamış.

Yetiş’in birlikte gittiği arkadaşlarından biri PKK’dan kaçarak teslim olmuş güvenlik güçlerine.

Ağlamaktan konuşamadı anne Sevdet Demir.

2015 yılında Diyarbakır Ani’den alınmış oğlu. O günden beri bir kez sesini bile duyamamış.

Ailelerin bu kararlı duruşu ve direnişin hızla büyümesi HDP/PKK’yı panikletti. Terör örgütü Diyarbakır Kulp’ta halkı hedef aldı. Ancak istedikleri sonucu alamadılar; eyleme 3 aile daha katıldı.



HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN - KAMERA: EKREM DEMİR

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