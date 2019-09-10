HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan aile sayısı 20’ye yükseldi

PKK’ya karşı bayrak açan ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor. Nöbete 2 aile daha katıldı. Anne Lütfiye Ödümlü Ordu’dan geldi. 23 yaşında Dicle Üniversitesi’nde Kimya okurken dağa götürülen oğlu Özgür’e seslendi.



Oğlunu aramak için kredi çekip İran’a, Irak’a gitti.



Nevruz’a katılmak için ayrıldığı evine bir daha dönmedi Mehmet Aylu.



Baba Mehmet Aylu, Metina Kampına götürüldüğünü öğrendiği oğlunu almak için işten bir günlük izin alıp diğer ailelerle merdivenlere oturdu.



Acılar ortak olunca umutlar birleşiyor. PKK’nın gerçek yüzünü yakından bilen şehit ve gazi aileleri Diyarbakır anneleri ile kucaklaştı.



PKK’yı bitirecek birliğin ve kardeşliğin mesajı verildi HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde.



Şehit annesi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Erolat ve AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ onları yalnız bırakmadı.



20 aile destek olmak ellerini tutmak için gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Onlardan biri de 15 Temmuz Amerikancı Darbe girişimi gecesi tankın önüne yatan Metin Doğan’dı.



Malatya’dan gelen Himayeye Muhtaç Çocuklar, Yaşlılar ve Kadınları Koruma Derneği, ailelere çiçek dağıttı.





HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN

KAMERA: EKREM DEMİR

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