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HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında gözaltı kararı
HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında gözaltı kararı

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında gözaltı kararı

Ankara'da haklarında gözaltı kararı çıkartılan 17 kişi arasında HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın da bulunduğu belirtildi

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında gözaltı kararı

Ankara'da Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökme ve çatışma çıkartmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilenler arasında HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın da bulunduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı almıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan Hacer Ö. Diyarbakır'da, Ahmet K. Antalya'da, Musa P, Onur H, Fadime Ç, Özlem Eylem T, Naci S. ve Keziban K. ise İstanbul'da gözaltına alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay'ın da aralarında bulunduğu diğer zanlılar aranıyor.

Zanlıların, HDP'nin geçen hafta sonu düzenlediği Kadın Konferansı'nda Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde bildiri okudukları ve açıklamalarda bulundukları kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #serpil kemalbay #hdp
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