Eski HDP Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın PKK kamplarında bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı. Daha önce tutuklanıp serbest bırakılan Sarıyıldız, yurtdışına kaçarak izini kaybettirdi. Eski vekil, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek" suçundan yargılanıyor.

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK’lılar, HDP Şırnak eski milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın bomba eğitimi aldığını itiraf etti.



Faysal Sarıyıldız'ın sicili oldukça kabarık. 2015 tarihinde PKK’ya silah ve bomba taşıdığı tespit edilmişti. Soruşturma açıldı, hakkında 16 dava dosyası bulunuyor.



Sarıyıldız’la ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Akşam gazetesinin haberine göre teslim olan PKK’lılar, vekilliği düşürülen Sarıyıldız'ın PKK kamplarına gittiğini itiraf etti.



Vekilliği düşer düşmez terör yuvasına koşan eski milletvekili, önce Mahmur kampına ardından Kandil’e gitti. Üst düzey PKK yöneticilerinin bomba ve silah eğitimi aldığı Gare ve Xineri kamplarına gitti.



Gare Kampı, PKK terör örgütünün en önemli kamplarından birisi.



Daha önce tutuklanıp serbest bırakılan Sarıyıldız, yurtdışına kaçarak izini kaybettirdi.



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