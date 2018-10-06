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HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç terör operasyonunda gözaltına alındı

6 ilde eş zamanlı terör operasyonu yapıldı. HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç dahil 49 kişi gözaltına alındı. Son iki günde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toplam 137 şüpheliyi yakaladı.

HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç terör operasyonunda gözaltına alındı

PKK/KCK terör örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.

Açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Operasyonda, Batman'da 8, Ağrı'da 25, Ankara'da 5, Muş'ta 1, Mardin'de 1, Şanlıurfa'da 9 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, son iki günde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda, toplam 137 şüpheliyi yakaladı.

Bakanlık tarafından, 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesi terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 7 ilde operasyon düzenlendiği de bildirildi.

Açıklamaya göre; operasyon, muhtemel eylemleri engellemek amacıyla düzenlendi. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince, 88 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların ikametlerinde yapılan aramalarda ise silah, uyuşturucu madde, örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #hdp #il başkanı #terör #batman #gözaltı
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