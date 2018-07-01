HDP ve Akit gazetesi Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı başkaldırdığı için idam edilen Şeyh Sait’i ölüm yıldönümünde Twitter hesapları üzerinden anma mesajı yayınladı

HDP ve Akit gazetesi Cumhuriyet düşmanı Şeyh Sait’te birleşti.HDP ve Akit gazetesi Şeyh Sait'in idam edilişinin yıldönümünde sosyal medya hesapları üzerinden bir anma mesajı yayınladı.HDP önceki yıllardan farklı olarak bu yıl HDP Genel Merkezi’nin Twitter hesabından Türkçe mesaj yayınlanmadı. Sadece 'HDP Kurdi' Twitter hesabından Kürtçe paylaşımla yetinildi.HDP'nin mesajında Şeyh Sait'e idam kararı veren Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucularına "katil" denildi. Sadece Kürtçe yayınlanan mesajın Türkçesi şu şekilde: “İdamlarının 93. yılında Şeyh Sait Efendi ve 47 yol arkadaşını saygıyla anıyor ve katillerini bir kez daha kınıyor ve lanetliyoruz."Akit'in mesajında ise Cumhuriyet düşmanı Şeyh Sait'e "şehit" denildi. Paylaşımda "Şehit Şeyh Sait'i rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.