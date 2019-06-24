HDP İstanbul seçiminin ardından esas niyetini belli etti

Seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen HDP kanadı sonuçların ardından esas niyetini belli etti. İstanbul sonuçlarında etkili olduklarını iddia eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, parlamentoya Yeni Anayasa çağrısı yaptı.

CHP adayını destekleyen HDP'nin seçmlerden sonra ilk açıklaması dikkat çekti. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin ağzından Yeni Anayasa çağrısı yaptı.



Temelli, HDP siyasetini İstanbul'un yönetiminde de görmek istediklerini söyledi.



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 23 Haziran seçimine dair ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı. Buldan, paylaşımında "Bu günün galibi Kürt’ler ve HDP olmuştur Nokta..." ifadelerini kullandı.



İstanbul seçimlerini dünya basını da yakından takip etti. Ak Parti cephesinde Binali Yıldırım yarışsa da haberlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ismi yer aldı.



İngiliz yayın kuruluşları Erdoğan üzerinden değerlendirme yaptı. BBC ve GUARDIAN, AK Parti'nin İstanbul'un kontrolünü kaybettiğini ve utanç verici bir sonuç olduğu kaleme aldı.



İsrail yayın kuruluşu Haaretz de Erdoğan'ı hedef alarak, "bozguna uğradı" yorumunu yaptı.



NEW YORK TIMES ve WASHINGTON POST "iktidar partisi geriledi" ve "seçmen Erdoğan'a fırça attı" yorumlarını öne çıkardı.



ulusal.com.tr