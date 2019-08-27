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HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede kayyum atamaları, demokrasi ittifakı ve yeni anayasa gibi konuların görüşüldüğü açıklandı.

HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kayyum atamalarından sonra CHP'lilerin yol ettiği HDP'liler iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ı kabul etti.

Söz konusu görüşmeye ilişkin HDP'den açıklama yapıldı. Başta kayyum ataması olmak üzere demokrasi ittifakı, yeni anayasa ve yargı reformu gibi pek çok konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, muhalefetin ülkenin bütün önemli meselelerinde istişare içinde olmasının önemli olduğu belirtildi.

CHP'li Muharrem İnce de beraberindeki heyetle, terör soruşturmaları nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret etmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hdp #chp #kemal kılıçdaroğlu
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