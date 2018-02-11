HDP'nin 3’üncü Olağan Kurultayı bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasına dönüştü. Kurultayda, Afrin’de etkisiz hale getirilen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu, terör örgütü elebaşı Öcalan’a selam gönderildi.

Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. “Siviller ölüyor” yalanı dillendirildi. Öcalan’a selam gönderildi.



Ankara Spor Salonunda yapılan HDP 3’üncü Olağan Kurultayı bölücü terör örgütü PKK kongresini aratmadı. Kurultay, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a selam gönderilmesiyle başladı. Kongrede önergeyle divan eş başkanlığına seçilen Sırrı Süreyya Önder, "Öcalan'ı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz” dedi.



İstiklal marşının okunmadığı kurultayda, Afrin’de Türk Ordusu’nun etkisiz hale getirdiği teröristler için saygı duruşu yapıldı.



Kongrede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, PKK/PYD’nin sözcülüğünü yaptı “Siviller ölüyor” yalanına sarıldı.



Kurultaya Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani de selam gönderdi.



Emniyet güçleri ise kongrenin düzenlendiği salonun çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ankara Spor Salonuna çıkan yollar iş makineleri ve polis bariyerleriyle kapatıldı.



ulusal.com.tr