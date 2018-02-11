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HDP Kurultayı’nda PKK propagandası

HDP'nin 3’üncü Olağan Kurultayı bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasına dönüştü. Kurultayda, Afrin’de etkisiz hale getirilen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu, terör örgütü elebaşı Öcalan’a selam gönderildi.

HDP Kurultayı’nda PKK propagandası

Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. “Siviller ölüyor” yalanı dillendirildi. Öcalan’a selam gönderildi.

Ankara Spor Salonunda yapılan HDP 3’üncü Olağan Kurultayı bölücü terör örgütü PKK kongresini aratmadı. Kurultay, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a selam gönderilmesiyle başladı. Kongrede önergeyle divan eş başkanlığına seçilen Sırrı Süreyya Önder, "Öcalan'ı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz” dedi.

İstiklal marşının okunmadığı kurultayda, Afrin’de Türk Ordusu’nun etkisiz hale getirdiği teröristler için saygı duruşu yapıldı.

Kongrede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay,  PKK/PYD’nin sözcülüğünü yaptı “Siviller ölüyor” yalanına sarıldı.

Kurultaya Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani de selam gönderdi.

Emniyet güçleri ise kongrenin düzenlendiği salonun çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ankara Spor Salonuna çıkan yollar iş makineleri ve polis bariyerleriyle kapatıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hdp #hdp kurultayı #hdp pkk propagandası
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orhan - 3 saat önce
teröristlerin istiklal marsimizi okuyamazlar, bu anarsistler gözümüze baka baka biz terööristiz diyorlar, defolun gidin bu ülkeden,
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orhan - 3 saat önce
her karis topragi sehit kaniyla sulanmis bu vatani böldürmeyiz. bu topraklarda ya saygi ile yasayacaksiniz, ya da Türk milleti sizlere saygi ile yasamasini ögretecek, bunu böyle bilin emperyalist devletlerin usaklari.
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