HDP Milletvekilleri Ebru Günay ve Garo Paylan Arjantin'de bir skandala imza attı. Milletvekilleri, terör örgütü PKK'yı savundu, Türkiye'de azınlıkların işkence gördüğünü söyledi.

HDP'li vekiller gittikleri ülkelerde Türkiye'yi karalamaya devam ediyor.



HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Arjantin'de yerel basına açıklamalar yaptı. Clarin gazetesine konuşan ikiliden Günay, asılsız iddialarda bulundu.

Günay "Azınlık olup da Erdoğan'a karşı olan herkes, sonunda hapse girebilir, işkence görebilir ve öldürülebilir. Kaç yaşında olduğu veya hangi etnik kökene mensup olduğu hiç mühim değil." dedi.



Günay, Suriye'deki terör örgütü PKK'yı savunmayı da ihmal etmedi.

Günay, "Kürtler olarak Suriye'nin kuzeyinde elde ettiğimiz başarılar Türkiye için hiçbir tehlike ve tehdit içermiyor. Erdoğan bize baskı uygulamak için bundan faydalanıyor ama bu sadece onun Kürt fobisinin bir parçası." ifadelerini kullandı.



HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da Günay'dan geri kalmadı. Paylan, sözde Ermeni soykırım iddiasına gönderme yaptı.

Paylan, "110 yıl önce Türkiye'de her türlü suçu işleyen bir sultan vardı. Ermeniler, muhalefetin iktidara gelmesiyle bazı şeylerin değişeceğine inanıyor. Ancak geçmişte muhalefet, iktidara geldiğinde sultandan da zalim davranarak Ermeni soykırımını gerçekleştirdiler. Ben Kürt arkadaşlarımı şu şekilde uyarıyorum. Erdoğan'dan kurtulmak Türkiye'de demokratik bir rejime sahip olacağımız anlamına gelmiyor." dedi.



Paylan, rejimden kurtulmak için uluslararası destek beklediklerini de sözlerine ekledi.





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