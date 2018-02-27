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HDP'li 2 vekilin milletvekilliği düşürüldü

HDP'li İbrahim Ayhan ve Ahmet Yıldırım'ın milletvekilliği düşürüldü

HDP'li 2 vekilin milletvekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulu'nda, Yıldırım ve Ayhan hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri okunarak, bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, TBMM Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Yıldırım ve Ayhan'ın milletvekilliği düştü.

Yıldırım'ın 'Cumhurbaşkanına haraket', Ayhan'ın ise 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyordu.

MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI

Encü'nün milletvekilliğinin düşürülmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti.

İşte yeni dağılım:

AKP: 316

CHP: 131

HDP: 51

MHP: 36

İYİ Parti: 5

Bağımsız: 1

Etiketler; #hdp #ibrahim ayhan #Ahmet Yıldırım
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