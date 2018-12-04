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HDP'li Aydoğan'a verilen hapis cezasına onama

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, eski HDP milletvekili Nursel Aydoğan'a 2 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını uygun buldu.

HDP'li Aydoğan'a verilen hapis cezasına onama

Gaziantep Bölge Adliyesi 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemece eski HDP milletvekili Aydoğan'a terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 2 yıl hapis cezası verilen kararı, yapılan itiraz üzerine inceledi.

İncelemenin ardından yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına hükmeden daire, dosyada yer alan deliller ve işlemlerde herhangi bir eksiklik bulunmadığını kaydetti.

Eylemin doğru nitelendirildiğini ve kanunda öngörülen suça uyduğunu belirten daire, kararda bir isabetsizliğin görülmediğinden yapılan itirazın reddine karar verdi. Böylelikle, karar kesinleşmiş oldu.

Nursel Aydoğan, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesince 3 Nisan'da 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Etiketler; #nursel aydoğan
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