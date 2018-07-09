Çorlu'da meydana gelen tren kazasındaki yaralıları ziyaret etmek için bölgeye giden HDP Milletvekili Barış Atay, kendisine tepki gösteren vatandaşın üzerine yürüdü. Atay, kendisine tepki gösteren yurttaşın arkasıdan bağırarak koştu.

HDP Milletvekili Barış Atay Çorlu'da kendisine tepki gösteren vatandaşın üzerine yürüdü.



Tren kazasında yaralananları ziyaret etmek üzere Tekirdağ Çorlu'ya giden Atay'a vatandaşlar "Sen İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayıp, devlete terörist dedin" diye tepki gösterdi.



Polis ekipleri tepki gösterenleri uzaklaştırırken, Atay kendisine tepki gösteren vatandaşın arkasından bağırarak koştu.



Agresif tavırlar sergileyen Atay, daha sonra yaralıları ziyaret etmeden hastaneden ayrıldı.



ulusal.com.tr

