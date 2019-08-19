İktidarın HDP'li belediyelere kayyum atamasına MHP ve Vatan Partisi'nden destek geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak tebrik etti. Belediyelerin teröristlerin değil milletin olduğunu vurgulayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise HDP'nin kapatılması gerektiğini yineledi. CHP'nin yanı sıra Ak Partili Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ise kayyum atamalarına tepki gösterdi.

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine yapılan kayyum atamaları siyasetin gündeminde.



Kayyum atamalarına MHP ve Vatan Partisi'nden destek geldi. CHP, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise tepki gösterdi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kayyum kararlarında imzası bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla aradı. Soylu'yu tebrik eden Bahçeli, başarı da diledi. Bahçeli, alınan tedbirin, büyük, yerinde ve önemli olduğunu belirtti.



Terörle mücadelede kapsamında hükümetin ve Soylu'nun tasarruflarını destekledikleri de kaydetti Bahçeli. "Hükümete ve size desteğimiz tamdır" dedi.



İçişleri Bakanı'nı arayarak tebrik eden bir diğer isim ise Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek oldu. Perinçek, HDP'li belediyelere kayyum atanması konusunda kendisini kutladı.



Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek twetter hesabı üzerinden de bir açıklama yaptı. HDP'nin kapatılması gerektiğini vurguladı.



CHP'den ise PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den önce tepki açıklamaları geldi.

Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya, Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Gökçe Gökçen, Ünal Çeviköz, kayyumlara sosyal medya üzerinden tepki gösterdiler. Kayyum atamanın bir darbe olduğunu iddia ettiler. Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da HDP'ye destek çıktı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak da Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası tepki açıklamasını yaptı.



Parti yönetiminin yanı sıra CHP'li belediyeler de PKK'lı belediyelere sahip çıktı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu atamaların anti demokratik olduğunu öne sürdü. PKK açılımı yapılmasını isteyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da atamaların karşısında yer alması şaşırtmadı.



Yeni parti kurma girişiminde olan Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu da PKK'lı belediyelere omuz veren isimler oldu.



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