HDP'li belediyenin ağaç kesimine tepki

Batman Belediyesi'nin yol yapımı gerekçesiyle 170 yetişkin ağacı kesmesi, vatandaşların tepkisini çekti.

Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamlıtepe ile Belde Mahalleleri arasında başlatılan yol açma çalışması kapsamında, Yaşar Kemal Kent Ormanı'ndaki 170 yetişkin çam ağacını iş makinesiyle kırıp yerinden söktü.

Ağaçların söküldüğünü fark eden vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, durumu protesto etti.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür yaptığı açıklamada, 170 ağacın sökülmesinin hiçbir gerekçesinin olamayacağını söyledi.



Belediye yönetiminin seçim öncesi söylemlerinin, uygulamalarıyla çeliştiğini işaret eden Gür, "Seçimden önce 'Bu kenti halkımızla ve ekolojik dengeyi koruyarak yöneteceğiz.' diyen zihniyetin, 'Ben yaptım oldu.' diyerek 170 ağacı katletmesi toplum vicdanını, ahlak ve hukuk kurallarını yaralamıştır. Göreve geldikleri günden beri çalışanlar üzerinde baskı kurup sendika değiştirten HDP'li belediye, bu ekolojik katliamla gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Yapılan ekolojik katliamı en sert şekilde kınıyoruz."



"Bir ağacı kesmek bir insanı öldürmek ile eş değerdir"

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Mevlüde Bilici ise konuyla ilgili belediye meclis üyelerine bilgi verilmediğini söyledi.



Belediye yönetiminin bilgileri dışında böyle bir karar aldığını vurgulayan Bilici, şöyle devam etti:

"Kendi başlarına bu katliamı gerçekleştirme kararı almışlar. Ağaçların yıkımını gördükçe hayretler içerisinde kaldık. Batman, kurak ve ağacın olmadığı bir il. Bu ağaçların yıkıldığını görmek bize üzüntü veriyor. Bu ağaçlar kökünden sökülüp taşınabilecek kapasitedeyken parçalanarak yerlerinden söküldü. Oysa bir ağacın yetişmesi uzun yıllar sürmektedir. Bu ağaçlar belli bir yaşa gelmiş ağaçlardır. Bir ağacı kesmek ve yıkmak bir insanı öldürmek ile eş değerdir."



"Kınıyoruz"

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argünağa da durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.



Yaşananları kınadıklarını vurgulayan Argünağa, şunları kaydetti:

"Yol yapma gerekçesiyle müdahale edilmiş. Bu memleketin yola da ihtiyacı var ama öncelikle yeşile ihtiyacı var. Hiçbir istişareye başvurmadan, sivil toplum örgütlerini dikkate almadan, böyle bir karar almışlar. Çok vahim, kınıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, konuyla ilgili yarın basın açıklaması yapacağını belirtti.