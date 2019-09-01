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HDP'li belediyenin Türk bayrağına tahammülü yok

Siirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için asılan Türk bayrakları yerlere atıldı. Aydınlık’a bilgi veren görgü tanıkları bayrakların belediye görevlilerince indirildiğini belirtti.

HDP'li belediyenin Türk bayrağına tahammülü yok

HDP yönetimindeki Siirt Belediyesi Jandarma Komando Tabur Yerleşkesi’ne giden tek yolu tahrip etmesiyle de gündeme gelmişti. Yenileme bahanesiyle kazılan yoldan çıkan toprak aylarca yolun ortasında bırakıldı.

Aydınlık’ın, askeri araçların geçişine yönelik çıkarılan zorluğu haberleştirmesinin ardından yolun ortasındaki toprak kaldırılmıştı.

Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanının fotoğraflarının yerlere atıldığı Belediye yönetiminde PKK’nın şehir yapılanmasında ismi geçen Berivan Helen Işık eş başkan olarak yer alıyor. Işık, daha önce Batman Belediyesi’ndeki faaliyetleriyle dikkat çekmişti. “Sesli Kadın Danışmanlık Merkezi” adı altında faaliyet gösteren oluşumda yönetici olan Işık, bu oluşumun kapatılmasının ardından HDP Siirt Belediyesi’nde eş başkan oldu. Işık’ın ilk icraatı da operasyonel jandarma birlikleri ile kamu kurumlarının bulunduğu Tillo ilçesinin suyunu kesmek olmuştu.

Etiketler; #hdp #siirt
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